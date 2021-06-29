Король Малайзии призвал возобновить работу парламента, остановленную в конце прошлого года

СИНГАПУР, 29 июня. /ТАСС/. Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах призвал как можно скорее возобновить работу парламента, деятельность которого была приостановлена в конце декабря прошлого года на фоне вспышки коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Facebook заявлении королевского дворца.

"Парламент должен продолжить свою работу для сбалансированной деятельности правительства", - указывается в сообщении. Король также выразил надежду, что члены законодательного органа "смогут собраться как можно скорее".

Последнее заседание парламента прошло в середине декабря, а в январе верховный правитель по представлению премьер-министра Мухиддина Яссина объявил о введении в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Действие режима должно завершиться 1 августа. В Малайзии чрезвычайное положение затрагивает политическую жизнь страны. Так, приостанавливается деятельность парламента, большинство вопросов принимается правительством самостоятельно. Кроме того, в это время не могут проводиться выборы.

Одновременно из-за новой вспышки коронавируса с 1 июня в стране введен локдаун, который должен был завершиться 28 июня. Однако глава правительства продлил действие социально-экономических ограничений до тех пор, пока ежесуточный рост инфицированных не опустится ниже 4 тыс. Тем временем Минздрав во вторник сообщил, что за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 6,4 тыс.