Парламент Словакии рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия вице-премьеру Матовичу

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии рассмотрит во вторник вопрос о вынесении вотума недоверия вице-премьеру и министру финансов республики Игору Матовичу. Со ссылкой на спикера парламента Бориса Коллара об этом сообщил словацкий телеканал ТА-3.

Вопрос о вотуме недоверия Матовичу будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента, созываемого по требованию находящихся в оппозиции к правительству социал-демократов. Они ставят ему в вину, в частности, покупку Словакией российской вакцины "Спутник V", которая из-за заканчивающегося в июле срока годности не будет использована. В связи с этим для республики возникнет ущерб в $20 млн.

Заседание по вопросу вынесения вотума недоверия вице-премьеру начнется, как ожидают в Братиславе, не ранее 19:00 по местному времени (20:00 мск). Не исключено, что голосование состоится в среду. Партии правительственной коалиции обладают большинством мест в высшем законодательном органе, но покупка "Спутника V", инициированная Матовичем, вызвала среди них серьезные разногласия, которые привели к его отставке с поста премьера республики.

Словакия получила "Спутник V" 1 марта, но использовать начала только 7 июня. Регистрация на получение прививок российским препаратом, который не зарегистрирован в Евросоюзе, в республике заканчивается 30 июня. Власти хотят продать или подарить излишки вакцины Аргентине и странам западной части Балканского полуострова.