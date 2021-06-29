Лидеру Умеренной коалиционной партии дали три дня на формирование кабмина Швеции

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Спикер парламента Швеции Андреас Норлен дал лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону три дня на то, чтобы сформировать новое правительство. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил председатель парламента по итогам переговоров с лидерами партий.

"Я решил назначить Ульфа Кристерссона, лидера партии умеренных, тем лицом, который попробует сформировать правительство. Ему дается три дня, - отметил Норлен. - Он является лидером крупнейшей партии в группе партий, вынесшей вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, и разумно, что он изучит возможности замены Стефана Лёвена на посту главы кабинета".

Норлен подчеркнул, что что формирование правительства не должно продолжаться так долго, как после парламентских выборов в 2018 году - 134 дня. По его словам, уже на следующей неделе в Риксдаге может состояться голосование по кандидатуре премьер-министра. Всего спикер может предложить четыре кандидатуры на пост главы кабинета, в случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы.

В понедельник Лёвен сообщил спикеру парламента и королю, что уходит в отставку. 17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер ЛП Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах: кабинет изучал эту инициативу в соответствии с достигнутой в январе 2019 года договоренностью с двумя другими партиями (ПЦ и партией "Либералы"), поддерживающими кабинет меньшинства. Голосование по вопросу о доверии Лёвену в парламенте состоялось 21 июня, большинство депутатов - 181 из 349 - выразили недоверие главе правительства.

Теперь спикер парламента начал поиск кандидатуры нового премьера, против которого не проголосует парламент, а правительство продолжает управлять страной в качестве переходного. В настоящее время партия "Либералы" объявила, что не намерена вновь поддерживать социал-демократов. В парламенте идет борьба за голоса Партии центра, которая не готова голосовать вместе с правым альянсом, в который входят Умеренная коалиционная и Христианско-демократическая партии, так как к этому блоку присоединилась партия "Шведские демократы".

В новость внесена правка (18:10 мск) - передается с исправлением имени Кристерссона