Парламент Румынии отказался вынести вотум недоверия правительству Кыцу

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Румынская парламентская оппозиция не смогла добиться во вторник выражения недоверия правоцентристскому правительству Флорина Кыцу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

За вынесение вотума недоверия кабинету, образованному правящей коалицией (Национал-либеральная партия, альянс Союза за спасение Румынии и Партии свободы, единства и солидарности, а также Демократический союз венгров Румынии) в ходе голосования высказался 201 парламентарий, против - один, уточнило агентство.

Для того, чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 234 голоса (50% плюс один голос). Таким образом, правоцентристское коалиционное правительство остается у власти в Румынии. Это была первая попытка оппозиции вынести вотум недоверия кабинету Кыцу.

Вопрос о доверии правительству либералов был поставлен Социал-демократической партией (СДП). Социал-демократы обвиняли кабинет в разрушении экономики и снижении уровня жизни населения, утверждали, что правящая коалиция "ведет Румынию к пропасти с ошеломляющей скоростью". Премьер-министр Кыцу в своем выступлении отверг обвинения в адрес возглавляемого им кабинета.

За вотум недоверия голосовали парламентарии оппозиционных СДП и "Альянса за объединение румын". Парламентарии правящей коалиции находились в зале, но не голосовали.