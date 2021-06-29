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Посол США заявил, что у него сложились деловые и уважительные отношения с властями России

Джон Салливан рассказал, что у него были существенные разногласия с коллегами в правительстве РФ, но ни разу не было ни одной непрофессиональной встречи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что за полтора года работы в России у него сложились профессиональные, деловые и уважительные отношения с высокопоставленными должностными лицами правительства РФ.

"За все время моей работы, а я нахожусь здесь в качестве посла США 18 месяцев, у меня были существенные разногласия с моими коллегами в правительстве России, но ни разу не было ни одной непрофессиональной встречи. Отношения, которые у меня сложились с высокопоставленными должностными лицами, представляющими различные структуры правительства России, а не только МИД, всегда оставались профессиональными, деловыми и уважительными", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Дождь".

Такая же атмосфера была и на саммите РФ - США в Женеве, добавил Салливан. По словам посла, который присутствовал на встрече на высшем уровне, между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялось "очень деловое, профессиональное" общение.

Посол США вернулся в Москву на минувшей неделе, после того как отбыл в Вашингтон на консультации 22 апреля. О возвращении послов в столицы Путин и Байден договорились на саммите в Женеве 16 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоСалливан, Джон
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