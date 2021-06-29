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Блинкен: США ждут практических результатов от бесед с РФ о борьбе с киберпреступниками

Госсекретарь США Энтони Блинкен AP Photo/Andrew Harnik, Pool
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/Andrew Harnik, Pool

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Власти США ждут практических результатов от конструктивных бесед с РФ на тему борьбы с преступниками, осуществляющими свою деятельность в киберпространстве. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации Rai, стенограмму которого распространила во вторник пресс-служба Госдепа.

"Мы хотим убедиться, что ясно, что ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках (с применением вирусов-вымогателей - прим. ТАСС). Думаю, у нас были некоторые конструктивные беседы, мы посмотрим, выйдут ли из них практические результаты", - заявил глава американской дипломатии, говоря о результатах саммита РФ и США в Женеве.

Один из результатов саммита РФ и США в Женеве

Блинкен добавил, что возможности для более продуктивной работы в сфере контроля над вооружениями стали одним из результатов состоявшегося в Женеве саммита РФ - США. 

"Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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