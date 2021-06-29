В Пентагоне заявили, что силы США в Сирии не пострадали после обстрела военной базы

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Американские военнослужащие не пострадали 28 июня в результате обстрела военной базы в провинции Дейр-эз-Зор, где они размещались. Соответствующее заявление распространил во вторник официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

"28 июня силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами, снарядами примерно 34 х 122 мм, [велся] неприцельный огонь. Жертв и раненых среди американских военнослужащих не было", - отметил полковник.

"Силы США обладают неотъемлемым правом на самооборону и ответили контрбатарейным огнем по позициям, с которых велся ракетный обстрел, и одним [выстрелом ракеты класса "воздух - поверхность"] "Хеллфайр" с беспилотного летательного аппарата, в результате чего один противник был ранен в бою", - заключил представитель Минобороны США.

Как утверждал во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские власти "исходят из того, что они [ракеты] были выпущены поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками или группировкой". В соответствии с приведенными им сведениями, "был нанесен структурный ущерб двум строениям в данном комплексе".