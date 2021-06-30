Трюдо и Аббас обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

ОТТАВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Палестины Махмуд Аббас во вторник во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо подчеркнул, что твердо верит в право палестинцев и израильтян на достойную жизнь без страха и с уважением их прав человека. Премьер подтвердил приверженность Канады достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, включающего создание палестинского государства, живущего бок о бок с Израилем в мире и безопасности", - говорится в заявлении.

"Премьер-министр Трюдо и президент Аббас согласились с тем, что мир [между Палестиной и Израилем] будет достигнут только путем прямых переговоров [между сторонами конфликта] при поддержке международного сообщества", - подчеркнули в пресс-службе.

27 июня Трюдо обсудил ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны жертвами обстрелов стали не менее 13 жителей.