Премьер-министр Японии в 2020 году заработал около $350 тыс.

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга в прошлом году заработал в общей сложности чуть больше 38,7 млн иен (примерно $350 тыс. долларов по текущему курсу). Об этом свидетельствуют официально обнародованные в среду данные о доходах депутатов парламента. Их полагается предавать огласке в соответствии с местным законодательством.

Доход премьера Суги в 2020 году в целом соответствовал сумме, которую на этом посту годом ранее заработал и его предшественник Синдзо Абэ, ушедший в отставку в прошлом сентябре по состоянию здоровья. Она складывается в основном из зарплаты и других выплат, которые полагаются главе правительства.

Депутат парламента Японии в прошлом году заработал в среднем почти 24,2 млн иен (примерно $218,4 тыс. долларов). Наибольшие доходы были у представителей правящей Либерально-демократической партии - они примерно на $28 тыс. превышали средний уровень.