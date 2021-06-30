Министр обороны Японии выразил обеспокоенность военной активностью России на Курилах

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси во время посещения в среду военной базы Титосэ на острове Хоккайдо выразил обеспокоенность в связи с военными учениями, которые Россия проводит на южных Курильских островах. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"[Россия] активно продолжает свою [военную] деятельность в дальневосточном регионе", - приводит его слова агентство Kyodo. Киси отметил, что в феврале и июне этого года РФ провела военные учения на "северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова.

Во вторник глава японского оборонного ведомства в ходе осмотра базы Титосэ выразил уверенность, что японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации в прилегающих регионах. Министр также добавил, что Япония не должна "упускать из виду дальние полеты российской авиации, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и истребителей, над Японским и Охотским морями".

Согласно сведениям Минобороны Японии, в прошлом году японские истребители 725 раз вылетали на перехват иностранных военных самолетов. Это на 222 раза меньше, чем годом ранее. 458 раз вылеты осуществлялись в отношении китайских самолетов и 258 раз - в отношении российских. Оба показателя снизились по сравнению с 2019 годом на 217 и 10 вылетов соответственно.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.