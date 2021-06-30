FT: Еврокомиссия может возбудить судебное дело против Польши из-за решения КС

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) может начать судебный процесс в отношении Польши из-за стремления властей этой страны поставить главный закон республики выше европейского права. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Польское правительство обратилось ранее в Конституционный суд (КС) страны с просьбой подтвердить верховенство главного закона в противовес европейским правовым нормам, что, по словам экспертов, является самым серьезным вызовом Брюсселю, поскольку затрагивает положения договора ЕС. Вердикт польского КС ожидается 13 июля.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью британскому изданию пообещал дать решительный отпор многочисленным судебным искам и постановлениям со стороны государств-членов, которые выступили против верховенства права ЕС, предупредив, что такие действия "могут разрушить сам союз".

Европейская комиссия в этом месяце инициировала судебный иск против Германии после того, как немецкий Конституционный суд постановил, что пакет стимулирующих мер Европейского центрального банка не соответствует германским законам.

Как считает Рейндерс, возникновение подобных проблем в одном государстве - члене ЕС может вызвать "побочные эффекты" в других странах. "Если не остановить это, то будет все больше и больше возможностей для разных государств ЕС оспаривать верховенство европейского права и компетенцию Европейского суда", - отметил он.

Шаги в пользу признания верховенства конституционных норм над европейским правом ранее, как напоминает газета, предпринимались, в частности, во Франции и Венгрии.