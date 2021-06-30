Глава ЦИК Грузии Тамар Жвания уходит в отставку

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания, которую оппозиция не раз обвиняла в фальсификации результатов прошедших осенью 2020 года парламентских выборов, подала в отставку. О своем решении она написала во вторник в Facebook.

"Я хочу сообщить обществу, что приняла решение с 1 июля 2021 года больше не работать в должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии, это даст возможность политическим сторонам избрать нового главу ЦИК на основе обновленного избирательного кодекса", - говорится в тексте.