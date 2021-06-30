Bild утверждает, что хакеры из России совершили кибератаку на инфраструктуру Германии

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Банковский сектор и критическая инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в западных спецслужбах.

Издание утверждает, что атака была совершена "в последние дни" и за ней якобы стоит хакерская группа Fancy Bear. По версии газеты, Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ подтвердило совершение кибернападения.

Bild пишет, что западные спецслужбы считают атаку "местью за санкционную политику в отношении России".

В мае 2020 года Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранительные органы считают, что он является членом Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским атакам. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.