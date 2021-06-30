Совет нацпримирения заявил, что талибы активизировали атаки из-за вывода войск НАТО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вывод военных контингентов НАТО из Афганистана привел к активизации деятельности радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и оставил вакуум безопасности в некоторых районах страны. Об этом заявил в среду председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

"Вывод иностранных войск привел к обострению войны (между ВС Афганистана и членами "Талибана"). К сожалению, движение "Талибан" воспользовалось этим, и вывод войск оставил вакуум безопасности в некоторых районах страны", - цитирует Абдаллу телеканал "Толо ньюс". Он добавил, что "не видит никакого прогресса" в переговорах в Дохе, где находятся представители Кабула и талибов и пытаются найти подходы к примирению.

"Они [талибы] делают очень медленные шаги на мирных переговорах, и одновременно активизируют деятельность на полях сражений. <...> У населения день за днем растет беспокойство по поводу намерений и желания "Талибана" заключить мир", - сказал он.

В то же время Министерство обороны Афганистана сообщило в среду, что вооруженные силы уничтожили 166 боевиков движения "Талибан" в ходе ночных столкновений в 13 провинциях страны. За последний месяц ВВС Афганистана нанесли 491 удар по позициям талибов. В настоящее время у Кабула на вооружении находятся 160 боевых самолетов и 76 вертолетов. В дополнение к этому США обещали предоставить афганским правительственным силам более 40 боевых вертолетов и семь многоцелевых штурмовых самолетов.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что воинский контингент США, предположительно, покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.