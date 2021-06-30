Комитет Рады поддержал легализацию каннабиса в медицинских целях

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады рекомендовал принять законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине. Об этом в среду заявила депутат от парламентской фракции партии "Голос" Ольга Стефанишина.

"11 голосов за! Вы знаете, что для меня это сверхважно! Ибо этот законопроект - о лекарствах для двух миллионов больных, среди которых почти 20 тыс. детей с тяжелой эпилепсией, онкобольные, паллиативные больные, пациенты с рассеянным склерозом и другие. Спасибо коллегам за поддержку!" - написала она в Facebook.

В апреле правительство Украины приняло решение об исключении препаратов на основе каннабиса "Дронабинол", "Набинол" и "Набиксимолс" из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции "Голос". Лидер Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, даже для медицинского использования.