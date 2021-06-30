Исходный код Всемирной паутины в формате NFT-токена продали на аукционе за $5,4 млн

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), продал на торгах исходный код, использованный для разработки интернета, в формате виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT) - за $5,4 млн. Об этом в среду сообщил аукционный дом Sotheby's.

Торги проходили в онлайн-режиме в период с 23 по 30 июня, предложения о покупке кода начинались от $1 тыс. Как ранее заявляли в аукционном доме, данный лот стал "первым для Sotheby's рожденным в цифровой среде артефактом, выставленным на торги".

"Процесс выставления на аукцион актива в виде NFT-токена предоставил мне возможность вспомнить тот момент, когда я впервые приступил к написанию этого кода 30 лет назад, и поразмышлять о том, как сильно развилась Сеть с тех времен", - указал Бернерс-Ли в распространенном сообщении.

NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время существования NFT было продано свыше 5 млн токенов.

Создание интернета

Бернерс-Ли впервые в 1989 году выступил с идеей создания интернет-страниц, связанных гиперссылками и имеющих стандартные адреса. Будучи сотрудником Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), он предложил использовать эту технологию для быстрого и удобного доступа к документации и материалам научных исследований центра. Организационными вопросами разработки новой технологии занялся бельгиец Роберт Кайо.

12 ноября 1990 года Бернерс-Ли и Кайо официально представили проект руководству ЦЕРН, впервые назвав свою разработку World Wide Web. Уже в следующем месяце заработал первый сайт во внутренней сети ЦЕРН, а 6 августа 1991 года технология стала доступной всем пользователям интернета.

Для открытия веб-страниц Бернерсом-Ли был создан первый в истории браузер - WorldWideWeb, впоследствии переименованный в Nexus. Адреса во Всемирной паутине получили название "Единый указатель ресурса" (Unified Resource Locator, URL). По замыслу создателей, любой ресурс WWW должен иметь свой уникальный URL.