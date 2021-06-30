Замглавы МИД Чехии из-за COVID-19 отметил поездку в Россию

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Крыл отменил из-за ухудшения в РФ ситуации с коронавирусом запланированную поездку в Москву, где с российскими партнерами намеревался обсудить вопросы, касающиеся чешской недвижимости в столице РФ и российских владений в Праге. Об этом сообщило в среду сетевое издание Denikn .

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

Чешское посольство в Москве и Чешский дом, выполняющий в российской столице функции культурного центра республики, остались с минимальным штатом сотрудников. В связи с этим, согласно изданию, их работа парализована. В Праге отмечают, что московская недвижимость республики является одной из крупнейших за ее рубежами.

Как пишет издание, несмотря на обострение отношений с Россией, чешские власти стараются решать проблемы вокруг недвижимости, которую Чехия имеет в Москве и которой РФ владеет в Праге.

Минздрав Чехии с четверга запретил жителям республики поездки в Россию, которую определил как страну с экстремальным риском заражения коронавирусом в связи с распространением штамма "Дельта".