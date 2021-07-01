Словения начала свое полугодовое председательство в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ/ЛЮБЛЯНА, 1 июля. /ТАСС/. Словения начинает в четверг председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 31 декабря 2021 года. Председательство в Совете ЕС осуществляется по принципу ротации. Словения меняет на этом посту Португалию, а через полгода передаст эстафету Франции.

Смена председательства происходит в 00:00 по брюссельскому времени (01:00 мск).

Приоритеты председательства Любляны

Министерство иностранных дел Словении перечисляет в числе основных приоритетов председательства экономическое восстановление Европы после пандемии коронавируса, проведение конференции о будущем Европы, евроинтеграцию западнобалканских государств и повышение уровня глобальной безопасности. Любляна также намерена провести в период своего председательства саммиты ЕС - Западные Балканы, и встречу европейских лидеров с главами стран "Восточного партнерства", запланированную на декабрь.

Балканский тупик

В Совете ЕС Словения намерена приложить особые усилия, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс запуска переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании. Речь пока идет не об их приеме, а только о начале переговоров, которые, как продемонстрировал пример Турции, могут длиться более 15 лет и не приблизить страну к вступлению в Евросоюз.

Еврокомиссия уже рекомендовала странам ЕС запустить переговоры со Скопье и Тираной, сочтя, что обе страны приложили достаточные усилия на пути реформ и борьбы с коррупцией, а Северная Македония даже пошла на смену названия государства ради застарелого спора с Грецией.

Однако государства ЕС пока не готовы поддержать в Совете ЕС начало этого процесса.

Соседняя Болгария в ноябре 2020 года заблокировала начало переговоров с Северной Македонией выдвинув ряд требований к этой стране. В частности, София отказывается признавать наличие македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского. Кроме того Болгария требует от Македонии отказаться от любых упоминаний о наличии в Болгарии так называемого "македонского национального меньшинства", численность которого оценивается в 1600 человек. В целом, требования Болгарии направлены на исключение возможности будущих территориальных претензий со стороны Скопье и создают ответные предпосылки для территориальных претензий со стороны Софии.

С другой стороны, ряд ведущих государств Евросоюза не согласны с оценкой Еврокомиссии, что эти две страны готовы к вступлению в ЕС. Они считают, что уровень коррупции там еще чрезмерно высок, политическая стабильность недостаточна, а демократические институты слабы. Перспектива их вступления означает также, что число членов ЕС рано или поздно увеличится до 29, то есть роль крупных государств Евросоюза при голосованиях в Совете ЕС вновь снизится.

Скандал в канун председательства

Евродепутат от германской партии "Зеленых" Сергей Лагодинский разместил 29 июня на своей странице в "Твиттере" текст открытого письма 5 членов Европарламента с призывом в адрес руководства Европейской комиссии временно заморозить выделение Словении финансовых дотаций из средств ЕС до назначения Любляной своих представителей в Европейской прокуратуре. Народные избранники обвиняют словенские власти в "нападаках на свободную прессу и гражданское общество, и обструкции правовой системы ЕС", а также призывают главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен добиться от Любляны немедленного утверждения кандидатур словенских представителей в прокуратуре ЕС, используя для этого угрозу применения механизма контроля за соблюдением верховенства права при расходовании европейских средств. Правительство Словении объявило об аннулировании процедуры назначения своих представителей в прокуратуре ЕС в связи с "давлением со стороны СМИ и европейских институтов" 27 мая.

Словения в Евросоюзе

Любляна присоединилась к Европейскому союзу 1 мая 2004 года после того, как на референдуме в 2003 году большинство жителей страны высказались в поддержку данного решения. Словения стала первым из государств бывшей Югославии, вошедшей в состав ЕС. В 2007 году республика также присоединилась к Шенгенскому соглашению и зоне евро.