Оппозиция на Украине назвала земельную реформу аферой

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала реализуемую в стране земельную реформу аферой, поскольку, как подчеркнули в партии, она создает возможности для скупки земли иностранцами, и заявила, что будет добиваться ее отмены.

"Созданы законодательные лазейки для скупки земли иностранцами. А украинские судьи превращаются в марионеток внешних кредиторов, которые будут помогать отнимать землю у разорившихся фермеров и селян. Украинский народ не принимает такую земельную аферу", - говорится в заявлении партии, опубликованном в четверг.

В партии подчеркнули, что власть на Украине не дала миллионам украинских граждан реализовать свое гарантированное законом право на земельный пай, а также не сделала ничего, чтобы остановить "разворовывание государственной сельскохозяйственной земли". В партии добавили, что за последние четыре года "на Украине было украдено 6 млн га земли".

"ОПЗЖ продолжит борьбу против земельной аферы власти. Мы будем добиваться честного и беспристрастного решения Конституционного суда. Проведения земельной реформы в интересах украинских граждан и утверждения нового закона о рынке земли на общенациональном референдуме", - сказано в заявлении. В партии также заявили, что чиновники оказывают давление на Конституционный суд, чтобы сорвать его работу над рассмотрением иска о неконституционности земельной реформы.

Земельная реформа

В четверг на Украине вступил в силу закон об обороте земли сельскохозяйственного назначения, который впервые в истории страны вводит право продажи таких земельных участков. С этого момента и в течение последующих 2,5 лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га "в одни руки". С 1 января 2024 года украинские компании смогут также приобретать землю в общем размере до 10 тыс. га.

Вопрос участия иностранцев в земельном рынке страны планируется вынести на общегосударственный референдум. Закон о рынке земли оспорен депутатами парламента Украины в Конституционном суде - туда поступило два обращения депутатов Верховной рады, инициированных представителями фракций "Батькивщина" и ОПЗЖ. Рассмотрение обращений еще продолжается.