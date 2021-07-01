Лидер социал-демократов Швеции попытается сформировать правительство

СТОКГОЛЬМ, 1 июля. /ТАСС/. Спикер парламента Швеции Андреас Норлен дал лидеру Социал-демократической рабочей партии и исполняющему обязанности премьер-министра Стефану Лёвену три дня на то, чтобы сформировать новое правительство. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил председатель парламента.

"[Лидер Умеренной коалиционной партии] Ульф Кристерссон отказался от попытки сформировать новое правительство. Теперь я поручил Стефану Лёвену сделать это, - отметил Норлен. - Ему дается три дня, но по практическим соображениям это будет [время] до понедельника".

По словам спикера, кандидату на пост главы кабинета надо будет продумать вопрос о том, поддержат ли его бюджет депутаты на голосовании в Риксдаге. "Иметь правительство, которое продержится всего несколько месяцев [до вынесения проекта бюджета на голосование осенью], - это не идеал", - подчеркнул Норлен. Правительство социал-демократов будет кабинетом меньшинства, для проведения бюджета через Риксдаг ему понадобится поддержка других партий.

По словам Норлена, голосование по кандидатуре нового премьера может состояться в следующую среду.

В понедельник премьер-министр Стефан Лёвен сообщил спикеру парламента и королю, что уходит в отставку. 17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Голосование по вопросу о доверии Лёвену в парламенте состоялось 21 июня, большинство депутатов - 181 из 349 - выразили недоверие главе правительства.

Спикер парламента Андреас Норлен начал поиск кандидатуры нового премьера, против которого не проголосует парламент, а правительство продолжает управлять страной в статусе переходного. Во вторник он дал поручение Кристерссону договориться о формировании кабинета, но последний в четверг сообщил, что парламентских предпосылок для формирования нового правого правительства не существует. Всего спикер может предложить парламенту на голосование четыре кандидатуры на пост главы кабинета, в случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы.