МИД Украины: Зеленский и Байден обсудят формат участия США в урегулировании в Донбассе

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ключевой темой планирующихся в июле переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского станет формат участия Соединенных Штатов в процессе урегулирования в Донбассе.

"Программа-максимум - сделать новый шаг в вопросах взаимодействия <...> в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить, - сказал он в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Лига". - "Это будет ключевая тема".

Он уточнил, что в переговорах по Донбассу стоит задача "найти такой формат их [США] участия, который будет давать максимальный результат". "Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России", - сказал министр.

Ранее Зеленский заявлял, что во время визита в США, который состоится в июле, намерен обсудить с Джо Байденом "несколько важных блоков", в частности, вопросы безопасности, "Северного потока", Донбасса, Крыма, безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота, а также экономические вопросы, среди которых сотрудничество с Международным валютным фондом.

В начале июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, во время которого американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.