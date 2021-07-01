В Госдепе недовольны подходом ЕС к евроинтеграции Албании и Северной Македонии

ЗАГРЕБ, 1 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили неудовлетворенность тем, что переговорный процесс по евроинтеграции между Северной Македонией и Албанией с одной стороны и Европейским союзом с другой так и не был запущен. Об этом в четверг в ходе своего выступления в Охриде (Северная Македония) заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, сообщает северомакедонское информационное агентство МИА.

"Мы разочарованы тем, что вопрос об открытии первых межправительственных конференций по Северной Македонии и Албании не был решен", - заявил представитель Госдепа. Палмер также подчеркнул, что это напрямую влияет на инвестиции как США так и ЕС в регион, а также способствует росту скептицизма среди представителей стран Западных Балкан. "Несмотря на наше общее видение того, насколько важными могут быть наши индивидуальные роли, мы должны поставить перед собой задачу сделать Западные Балканы в большей степени движущей силой, а не объектом трансатлантического сотрудничества, чтобы иметь лучшее взаимодействие с учетом хорошо известных препятствий", - заключил заместитель помощника госсекретаря.

Ранее министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ходе своего визита в Северную Македонию выражала недовольство тем, что переговоры о вступлении балканской республики в ЕС все еще не ведутся.

На состоявшемся ранее саммите "Австрия - Западные Балканы" представители стран Западных Балкан согласились с тем, что они были одинаково разочарованы, когда дело дошло до европейской интеграции и отношений ЕС со странами региона. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Европейский союз устал от расширения, а страны Балканского региона устали от разговоров о вступлении в ЕС. Он также выразил сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС.