МИД ФРГ: вопрос выплаты репараций Польше закрыт

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Германии не видят юридических оснований для выплаты репараций Польше за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау.

Министр отметил, что Германия "осознает свою историческую ответственность" за события Второй мировой войны и уже выплатила "в значительном объеме" компенсации, в том числе, Польше. "Мы считаем, что в юридической части, формальной части, ничего не изменилось: спустя более 70 лет после окончания войны и более 25 лет после заключения договора "Два плюс четыре" вопрос репараций, на наш взгляд, с юридической и политической точек зрения закрыт", - подчеркнул Маас.

При этом Рау заявил, что ответственность за преступления Второй мировой продолждает лежать на Германии, а потому вопрос компенсаций остается открытым.

"Ответственность Германии за катаклизм Второй мировой войны и за массовую утрату жизни и имущества польских граждан несомненно. Открытым вопросом по-прежнему остается вопрос способа и режима компенсации за эти преступления", - сказал он. "Это дело по-прежнему не решено и остается открытым", - добавил польский министр.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.