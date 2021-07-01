Во Франции заявили о приверженности "нормандскому формату" урегулирования на Украине

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил приверженность его страны "нормандскому формату" переговоров по урегулированию на Украине. Об этом он заявил в четверг в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министр напомнил своему собеседнику о приверженности Франции усилиям в рамках "нормандского формата" переговоров с тем, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе и добиться полного выполнения минских соглашений, а также решений парижского саммита 9 декабря 2019 года", - говорится в заявлении французского дипломатического ведомства. В этой связи в МИД отмечают, что Парижем были предприняты совместно с Берлином "шаги с тем, чтобы продвигаться в этом направлении совместно с Россией на уровне глав МИД".

Ле Дриан в ходе переговоров "выразил озабоченность Франции в связи с "недавним обострением ситуации в регионе, в частности в последние дни в районе Черного моря". Глава МИД Франции в этой связи "подтвердил свою солидарность с партнерами страны и приверженность строгому соблюдению норм международного права".

Французский дипломат "выразил удовлетворение углублением франко-украинских отношений в политической, экономической и культурной сферах". Ле Дриан приветствовал ратификацию украинским парламентом четырех межправительственных соглашений об экономическом сотрудничестве, подписанных в мае.