Оппозиция считает, что закон о коренных народах углубляет раскол в украинском обществе

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Закон о коренных народах, принятый Верховной радой по предложению президента Украины Владимира Зеленского, углубляет раскол в обществе, так как поражает в правах проживающих в стране русских. Об этом в четверг говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ).

"Этот закон лишь углубляет раскол в украинском обществе. Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы, за которыми закреплены все культурные, языковые, информационные права и даже право на собственные представительские органы. И есть "нежелательные" бесправные национальные меньшинства, в первую очередь русские, для которых есть только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции", - сказано в нем.

Принятие этого закона, отметили в ОПЗЖ, стало продолжением националистической политики украинского руководства. "Власть запретила региональные языки. Она отняла у миллионов русских и русскоязычных украинских граждан возможность получать образование на языке их семей. Ввела языковые квоты в СМИ. Ограничила право на использование русского и других языков национальных общин в публичной сфере и на работе", - напомнили в партии.

Оппозиция выразила решительный протест против "несправедливой и антидемократической политики раскола многонационального украинского народа", а также потребовала отменить его и другие документы, ограничивающие естественные права людей.

На внеочередном заседании в четверг Рада приняла закон о коренных народах Украины. Согласно тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.