В Госдепе заявили, что США готовы начать переговоры с КНДР в любое время и в любом месте

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы начать переговоры с КНДР в любое время и в любом месте и ожидают от Пхеньяна конструктивного ответа. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы очень четко дали понять, что готовы сесть за стол переговоров с представителями КНДР в любое время и где угодно", - сказал он. "Мы ждем конструктивного ответа от КНДР", - добавил Прайс.

Как сообщила в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Джо Байдена сигнализировала о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна. Тем не менее Байден в конце мая подтвердил, что готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.