Меркель в последний раз посетит Великобританию в качестве канцлера ФРГ

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит в пятницу Великобританию с последним рабочим визитом, во время которого встретится с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства Соединенного Королевства.

В нем отмечается, что встреча политиков пройдет в загородной резиденции Джонсона Чекерс под Лондоном. Для Меркель этот визит станет 22-м за время пребывания на посту канцлера с 2005 года. Срок ее полномочий подходит к концу. 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы, но действующий канцлер предупредила, что не будет повторно выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства.

Лидеры двух государств намерены обсудить углубление сотрудничества между Лондоном и Берлином. "Более чем за 16 лет пребывания Меркель на посту канцлера отношения между Великобританией и Германией оживились и укрепились, вступив в новую эру. И новые совместные предприятия, о которых мы договоримся сегодня, оставят наследие многим поколениям", - прокомментировал предстоящую встречу британский премьер.

Ожидается, что Меркель и Джонсон договорятся о проведении ежегодных заседаний кабинетов министров обеих стран с целью обеспечения обмена опытом и расширения возможностей в плане совместной работы.

Согласно документу, германский канцлер на виртуальном заседании обратится к британскому правительству. Это будет первым подобным обращением главы зарубежного государства к кабинету после выступления президента США Билла Клинтона в 1997 году.

В правительстве ФРГ в преддверии визита не исключили, что на встрече будет поднят вопрос ограничений на поездки в свете распространения особо заразного коронавирусного штамма "Дельта". На этой неделе газета The Times сообщила, что именно Меркель выступает за введение общеевропейского запрета на въезд подданных Соединенного Королевства. Не исключено также, что на переговорах будет затронута тема достижения окончательного соглашения о поставках продовольствия из Великобритании в Северную Ирландию.

Тесные научные связи

В заявлении канцелярии подчеркивается важность британо-германских отношений во многих сферах, в частности в области науки. Так, во время визита глава правительства королевства объявит об учреждении академической медали в честь канцлера ФРГ. В 2010 году Меркель, будучи ученым по образованию, удостоилась медали короля Карла II, которая вручается в Великобритании иностранным главам государств и правительств за выдающийся вклад в развитие научных исследований на родине.

"Великобританию и Германию связывают крепкая дружба и общие взгляды на многие вопросы. Наши ученые, новаторы и промышленники ежедневно работают вместе, чтобы сделать мир лучше", - отметил Джонсон.

Встреча с королевой

Как сообщили ранее в Букингемском дворце, в этот же день канцлер ФРГ встретится с королевой Великобритании Елизаветой II. Монарх примет ее в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона.

Это первый официальный визит Меркель в Виндзор, однако председатель правительства Германии пересекалась с Елизаветой II и ранее. В 2015 году их частная встреча состоялась в канцелярии Германии во время королевского визита в страну. Дважды, в 2008 и 2014 годах, Елизавета II принимала Меркель в Букингемском дворце. В последний раз они виделись на полях саммита Группы семи, который прошел в июне в английском графстве Корнуолл.