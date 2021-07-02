США заявили, что приняли к сведению слова Си Цзиньпина на церемонии в честь столетия КПК

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Администрация США ясно обозначила свою позицию по отношению к Коммунистической партии Китая (КПК), в Вашингтоне "приняли к сведению" высказывания председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии по случаю столетия этой политической силы. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы в курсе заявлений президента Си [Цзиньпина], приняли их к сведению. Но не будем комментировать детали", - сказал он.

"Я думаю, что нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев проясняла свою позицию по поводу Коммунистической партии Китая в целом, но у меня нет конкретного ответа на вопрос о высказываниях президента Си", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как заявил в четверг генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, ВС Китая должны стать одними из сильнейших в мире для защиты интересов государства. Он также подчеркнул, что Пекин больше никому не позволит унижать себя и распоряжаться его судьбой. Кроме того, по словам председателя КНР, тот, кто попробует поработить или третировать страну, "разобьет себе голову".