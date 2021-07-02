Президент Бразилии заявил, что не уступит власть в случае подтасовок результатов выборов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не уступит пост главы государства в случае фальсификации результатов предстоящих в 2022 году президентских выборов.

"Я передам президентскую ленту (один из символов власти - прим. ТАСС) любому, кто победит меня на выборах честно, в случае подтасовки - нет. <...> Я не допущу системы, допускающей мошенничество", - заявил он в четверг в ходе еженедельного прямого включения в социальных сетях. Политик не доверяет действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн. По его мнению, она не позволяет верифицировать результаты волеизъявления.

Ранее президент внес на рассмотрение парламента страны законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок. По его мнению, использование нынешней системы на выборах 2022 года недопустимо. "Такими урнами нигде в мире не пользуются", - подчеркнул Болсонару во время сегодняшнего прямого включения.

"Я не хочу проблем, как и десятки миллионов бразильцев, которые придут на участки в следующем году. <...> Это не угроза, а констатация факта. Народ этого не позволит", - добавил глава государства.

Согласно опубликованным в конце июня результатам опроса исследовательского центра Ipec, экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2010) победил бы в первом туре выборов главы государства, если бы если бы они состоялись сегодня. Доля его сторонников составляет 56%, в то время как Болсонару смог бы рассчитывать на 23% голосов.