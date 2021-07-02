Додон обвинил США во вмешательстве в избирательную кампанию в Молдавии

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон обвинил США во вмешательстве в парламентские выборы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу открытом письме Додона послу США Дереку Хогану.

"Появляется все больше и больше сигналов о вмешательстве во внутренние дела Республики Молдова через поддержку и масштабное финансирование "гражданского общества", поставленного в услужение политическим силам, а также "независимых СМИ" через фонды и неправительственные организации. Причем некоторые из этих "институтов" ранее участвовали в финансировании политических кампаний партий и конкурентов на выборах и продолжают это сегодня", - говорится в письме.

Публичные выступления посла США, как отмечают в ПСРМ, ставят в привилегированное положение определенные политические силы в Молдавии. "Ни один представитель дипломатического корпуса, ни тем более глава дипломатической миссии, не имеет права публично оценивать внутриполитическую ситуацию в принимающем государстве", - говорится в письме. В нем отмечается, что посольство США пренебрегает суверенитетом и независимостью Молдавии, верховенством международного права.

Додон выразил обеспокоенность частыми визитами дипломата в Службу информации и безопасности Молдавии, генеральную прокуратуру, Центральную избирательную комиссию и другие ведомства.

Обвинения США во вмешательстве в молдавские выборы высказывал ранее лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), экс-президент страны Владимир Воронин. Обеспокоенность в связи с действиями США и ЕС в отношении Кишинева выражала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политический кризис и выборы в Молдавии

Политический кризис разразился в Молдавии после победы действующего президента Майи Санду на президентских выборах в конце прошлого года. Вступив в должность, она под лозунгом борьбы с коррупцией добилась отставки правительства, а также заблокировала назначение нового премьер- министра, чем спровоцировала роспуск парламента.

Ранее депутаты парламентского большинства, которое сформировали социалисты вместе с группой "За Молдову", выразили несогласие с действиями президента, а также Конституционного суда, вставшего на сторону главы республики в этом конфликте. Тогда с критикой молдавских депутатов выступили дипломатические представительства США и ЕС.

Действиями Санду был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 из 101 места. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок, созданный ПСРМ и ПКРМ. В целом в законодательный орган могут пройти до шести партий.