Посольство США в Минске приостановило запись на получение неиммиграционных виз

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Посольство США в Белоруссии приостановило запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз.

"До дальнейшего уведомления посольство США в Минске приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными", - сообщается на сайте дипмиссии.

В дипмиссии добавили, что если запись на прием для получения визы была сделана ранее, обратиться в посольство можно в ближайшее время. При этом гражданам США услуги будут оказываться и далее в обычном режиме.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Евросоюз, а также США приняли санкции против ряда белорусских компаний и физлиц, которых на Западе называют причастными к имевшей место, по их мнению, фальсификации результатов, а также ответственными за чрезмерно жесткие действия силовиков. В частности, президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. США возобновляют также санкции в отношении ряда белорусских госпредприятий нефтехимической промышленности.

3 июня на фоне возобновления санкций США в отношении Минска, МИД Белоруссии заявил о необходимости сократить американскую дипмиссию в республике. При этом в Минск до сих пор не прибыла Джули Фишер, которая в конце декабря прошлого года была назначена на эту должность. На данный момент американский посол находится в Литве, где сделала ряд заявлений о "поддержке гражданского общества Белоруссии", в ответ на что в Минске заявили, что Фишер не может иметь никакого отношения к Белоруссии, так как не прошла аккредитацию в республике.