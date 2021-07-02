Политик Латвии раскритиковал решение оставить под арестом обвиняемого в шпионаже депутата

РИГА, 2 июля. /ТАСС/. Решение Рижского окружного суда оставить под стражей депутата Сейма (парламента) Яниса Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, является не мерой пресечения, а наказанием, учитывая состояние его здоровья. Об этом в пятницу заявил председатель отстаивающей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

"На одной чаше весов - выдвинутые ему, но не доказанные обвинения, а на другой - заключение врача о состоянии его здоровья, и содержание под стражей может стать фатальным. Трудно представить, что с помощью меры пресечения, не связанной с тюремным заключением, например домашним арестом или другой мерой, Адамсонс мог бы продолжать "шпионить в пользу России". Закон гласит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если другие меры не могут гарантировать, что лицо не совершит новое преступление, не будет препятствовать расследованию или уклоняться от него", - говорится в заявлении политика, опубликованном на странице партии в Facebook.

"Поэтому создается впечатление, что на этот раз арест - это не мера пресечения, а наказание. Для человека с тяжелым диагнозом - очень мучительное наказание. Возможно, даже самое суровое наказание, от которого Латвия как цивилизованное государство давно официально отказалась", - отметил он.

Урбанович напомнил, что Адамсонс еще не предстал перед судом и не был осужден. "Ему предъявлены довольно туманные обвинения, которые не доказаны. Кто-то уже решил, что он виновен? Готова ли судебная власть в этом случае взять на себя ответственность за человеческую жизнь, игнорируя рекомендации врачей?" - задался вопросом политик.

Дело Адамсонса

Рижский окружной суд ранее в пятницу принял решение оставить под арестом парламентария от партии "Согласие" Адамсонса, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги 11 июня избрал в качестве меры пресечения заключение его под стражу. Как заявила Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, в уголовном деле по подозрению в шпионаже в пользу РФ арест был применен еще к одному лицу, имя которого не называется.

17 июня посольство РФ в Латвии проинформировало, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве СГБ. Посольство сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он помещен под арест на два месяца.