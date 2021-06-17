Посольство РФ в Латвии сообщило, что получило подтверждение задержания россиянина

РИГА, 17 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии сообщило в четверг, что получило от МИД страны подтверждение задержания россиянина в рамках уголовного процесса Службы госбезопасности республики.

"17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности Латвии", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Накануне посольство РФ сообщило ТАСС, что российский гражданин Г. В. Силонов 1963 года рождения был задержан правоохранительными органами Латвии 9 июня в международном аэропорту Риги. По решению суда он помещен под арест сроком на два месяца.

В диппредставительстве не смогли подтвердить в беседе с ТАСС ранее опубликованную местным агентством LETA информацию о том, что арестованный гражданин РФ связан с делом о шпионаже в пользу России, по которому ранее был арестован оппозиционный депутат Сейма (однопалатного парламента) Янис Адамсонс.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности депутата парламента от партии "Согласие" Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Суд Видземского предместья Риги 11 июня избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу Адамсонса. Как заявила Служба государственной безопасности, в уголовном деле по подозрению в шпионаже в пользу РФ арест был применен еще к одному лицу, имя которого не называется.