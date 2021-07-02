Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спецпредставителем генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем обсудил визит Военного комитета альянса, который планируется в сентябре. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который планируется в сентябре, а также роль совместных учений Грузия - НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, спецпредставитель генсека НАТО поблагодарил Тбилиси за посредничество в состоявшейся 12 июня передаче Азербайджаном 15 армянских военных в обмен на карты минных полей. Аппатурай также поблагодарил Грузию за участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

В последний раз Военный комитет НАТО совершал визит в Тбилиси в марте 2019 года. Тогда члены комитета под руководством Стюарта Пича посетили командно-штабные учения Грузия - НАТО.

Аппатурай прибыл в Тбилиси в среду. Он встретился с вице-премьером Грузии, главой МИД Давидом Залкалиани, председателем парламента Кахабером Кучавой и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила спецпредставителя генсека НАТО орденом Золотого руна за особый вклад, внесенный в дело углубления отношений Грузии с альянсом и процесс интеграции республики в военно-политический блок. Это последний визит Аппатурая в ранге спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. В ближайшее время он покинет должность.