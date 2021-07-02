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Глава Евросовета побывает на границе Литвы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом

Визит Шарля Мишеля намечен на 5 июля

ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель побывает на литовско-белорусской границе и обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой проблемы нелегальной миграции, с резким ростом которой столкнулась балтийская республика. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба литовского лидера.

"Во время пребывания в Литве глава Евросовета побывает в районе литовско-белорусской границы и обсудит с президентом вызовы, возникающие в связи с нелегальной миграцией, а также вопросы охраны внешних границ Евросоюза", - говорится в сообщении. Визит Мишеля, согласно пресс-службе, намечен на 5 июля.

"Только действуя сообща и координируя свои действия на уровне ЕС, мы можем эффективно реагировать на возникающие вызовы", - приводятся слова Науседы. Он неоднократно заявлял, что всплеск нелегальной миграции по восточному маршруту является проблемой не только Литвы, но и ЕС в целом, так как для проникающих в Литву нелегалов конечной целью являются страны Западной Европы.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

Теги
БелоруссияЛитваМишель, Шарль
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