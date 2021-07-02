ВАРШАВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции в Литву и Латвию. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь этой организации Кшиштоф Боровский.

"На данный момент у нас там 10 сотрудников. Они работают со вчерашнего дня и уже начали действовать. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей", - рассказал он.

"Эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. Очень большое число. Поэтому литовское правительство попросило Frontex помочь, и мы решили отправить туда сотрудников, чтобы они помогли в патрулировании границ", - указал Боровский.

По его словам, "число сотрудников в рамках этой операции Frontex на белорусской границе будет расти в ближайшее время". Планируется размещение около 50 сотрудников. "Это не так просто, потому что нам нужно попросить страны-члены о выделении дополнительных людей", - пояснил он.

Ранее в пятницу Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции. По их данным, с начала года в Литве были задержаны 822 нелегальных мигранта, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.