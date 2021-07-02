Меркель считает, что удастся найти "прагматичные решения" по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что ЕС и Великобритания после Brexit смогут найти прагматичные решения по ситуации вокруг Северной Ирландии. Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы говорили о реализации североирландского протокола. Лично я считаю, что в рамках этого протокола мы сможем найти прагматичные решения, которые, с одной стороны, позволят сохранить неприкосновенность внутреннего рынка [ЕС], с другой стороны, будут способствовать реализации приемлемых для людей решений", - сказала Меркель.

Канцлер назвала "хорошей новостью" то, что Евросоюз согласился продлить на три месяца, до 30 сентября, действие льготного периода поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию, который позволяет британским дистрибьюторам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение, которое положило конец вооруженному противостоянию протестантов-лоялистов и католиков-националистов в Ольстере. Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе.