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Brexit

Меркель считает, что удастся найти "прагматичные решения" по Северной Ирландии

Канцлер Германии назвала "хорошей новостью" то, что Евросоюз согласился продлить на три месяца действие льготного периода поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что ЕС и Великобритания после Brexit смогут найти прагматичные решения по ситуации вокруг Северной Ирландии. Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы говорили о реализации североирландского протокола. Лично я считаю, что в рамках этого протокола мы сможем найти прагматичные решения, которые, с одной стороны, позволят сохранить неприкосновенность внутреннего рынка [ЕС], с другой стороны, будут способствовать реализации приемлемых для людей решений", - сказала Меркель.

Канцлер назвала "хорошей новостью" то, что Евросоюз согласился продлить на три месяца, до 30 сентября, действие льготного периода поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию, который позволяет британским дистрибьюторам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение, которое положило конец вооруженному противостоянию протестантов-лоялистов и католиков-националистов в Ольстере. Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияBrexit
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