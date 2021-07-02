СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в пятницу на оживленном перекрестке в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал "Гарове".

По его словам, террорист-смертник подорвался на перекрестке Джуба в столичном районе Шибис. Поступает информация о многочисленных пострадавших, отмечает портал, не приводя точных данных. В свою очередь портал "Шабелле медиа нетуорк" передает, что взрыв произошел в кафе, где находились многочисленные посетители.

Место, где совершен террористический акт, отцеплено полицией. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.