Госдеп: вступление Северной Македонии в ЕС усилит стабильность в регионе Балкан и Европе

ЗАГРЕБ, 2 июля. /ТАСС/. Вхождение Северной Македонии в ЕС будет способствовать укреплению стабильности в балканском регионе и в Европе в целом. Об этом заявил в пятницу, выступая на Преспанском форуме в городе Охриде, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"На всех двусторонних встречах, которые мы провели здесь в Охриде вместе с коллегой [заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью] Палмером, мы приветствовали рекомендацию от марта прошлого года, чтобы ЕС начал вступительные переговоры с Северной Македонией и Албанией в качестве награды за проведенные [ими] реформы, - приводит слова Рикера северомакедонский информационный портал "МКД.МК". - Вступление Северной Македонии в ЕС укрепит стабильность в регионе и в Европе в целом, а также экономические связи в рамках трансатлантического партнерства. Это также было элементом внешней политики США на протяжении многих лет".

Вместе с тем, по словам Рикера, последние решения, заблокировавшие интеграционные процессы Северной Македонии, подрывают доверие к ЕС в регионе и на международном уровне.

Ранее министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в ходе своего визита в Северную Македонию выражала недовольство тем, что переговоры о вступлении балканской республики в ЕС все еще не ведутся.

На состоявшемся ранее саммите Австрия - Западные Балканы представители стран Западных Балкан согласились с тем, что они были одинаково разочарованы, когда дело дошло до европейской интеграции и отношений ЕС со странами региона. Президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Европейский союз устал от расширения, а страны Балканского региона устали от разговоров о вступлении в ЕС. Он также выразил сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.

Кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в сообщество.