Переговоры на Форуме политического диалога в Ливии зашли в тупик из-за разногласий

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Переговоры на проходящем в Женеве Форуме политического диалога в Ливии по подготовке конституционной основы для проведения общенациональных выборов в декабре зашли в тупик из-за разногласий его участников. Как сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya, работа дневной сессии была прекращена из-за невозможности достичь компромисса.

Как рассказал ТАСС ливийский парламентский источник, в пятницу на голосование форума планировалось вынести три предложения по конституционной базе предстоящих выборов. "Планировалось, что будет принято предложение, получившее 75% голосов. Если ни один из вариантов не набирает необходимого количества, проводится второй тур голосования, - пояснил собеседник агентства. - Если и второй тур завершается безрезультатно, предложения выносятся на обсуждение специального комитета, который уже примет окончательное решение".

По словам парламентского источника, в числе рассматриваемых предложений - проведение в запланированный срок 24 декабря парламентских и президентских выборов без каких-либо ограничений прав на выдвижение; проведение парламентских выборов 24 декабря, затем референдума по конституции, а уже потом выборов президента; либо сначала организация референдума по конституции до декабря, а уже на ее основе - парламентских и президентских выборов.

Форум ливийского политического диалога приступил к работе в понедельник с целью обсуждения подготовки к выборам. В первый же день спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш обвинил парламент Ливии в провале работы по созданию правовой базы.

В феврале на женевском форуме ливийского политического диалога были утверждены глава правительства Ливии и представители Президентского совета, которые должны подготовить и провести в соответствии с утвержденной до этого "дорожной картой" общенациональные выборы 24 декабря 2021 года. Однако выборы не могут состояться без соответствующей законодательной базы. Дело в том, что в настоящее время Ливия опирается на Конституционную декларацию 2011 года, принятую Переходным национальным советом после убийства Муаммара Каддафи, которую должна была сменить постоянная конституция, одобренная на референдуме народом.

К 2017 году специально созданной за три года до этого Конституционной Ассамблеей был разработан проект постоянной конституции, которая должна была быть затем вынесена на плебисцит. Для его проведения была подготовлена специальная законодательная база, но референдум так и не состоялся из-за начавшихся позднее между западом и востоком страны военных действий. В апреле этого года власти Ливии признали, что они не успеют подготовить и провести до декабрьских выборов референдум по конституции, что делает нелегитимным проведение выборов без соответствующей конституционной базы, которая не была прописана в декларации 2011 года.