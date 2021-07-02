Погранслужба Украины утверждает, что со стороны Белоруссии охрана границы не изменилась

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (ГСПУ) утверждает, что не зафиксировала существенных изменений в организации Белоруссией охраны границы и пунктов пропуска. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГСПУ.

"Наряды, несущие службу на "зеленом участке" границы с Белоруссией и в пунктах пропуска, не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и переходов", - говорится в сообщении.

По мнению ГСПУ, в нынешней ситуации "стоит говорить не о росте попыток противоправной деятельности на украинско-белорусской границе, а наоборот".

Как добавили в пресс-службе, с августа 2020 года украинские пограничники несут службу в усиленном режиме как на сухопутном, так и на речном сегментах границы с Белоруссией, погранслужба также значительно увеличила возможности воздушного мониторинга границы авиацией и беспилотниками.

Как уточнила ГСПУ, Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Белоруссии периодически обрабатывают совместные анализы угроз и отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы.

"В последнем таком отчете по итогам прошлого года пограничники Белоруссии отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", - утверждают в украинском погранведомстве.

ГСПУ добавила, что не получала никакого официального уведомления от белорусской стороны в подтверждение заявления о "перекрытии границы" с Украиной".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.