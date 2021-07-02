Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за нелегальной миграции

РИГА, 2 июля. /ТАСС/. Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией после резкого роста нелегальной миграции с территории соседней страны в Литву. Об этом в пятницу сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной службы пограничной охраны республики Андрей Рогозин.

"На границе с Латвией пока спокойно. Но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты. Тем более, что всех нарушителей границы приходится впускать в страну и проверять. Часть из них действительно соискатели убежища, но бывают и боевики, воевавшие в неспокойных регионах", - передает его слова объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Агентство ЕС по контролю границ Frontex развернуло в Литве и Латвии операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции. "В сотрудничестве с европейским агентством Frontex наши литовские коллеги и мы из Латвии задействовали дополнительные ресурсы для поддержания контроля на наших общих границах. С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу с Белоруссией. Такую же поддержку получила и литовская сторона", - указал он, подчеркнув, что Латвия впервые прибегает к помощи экспертов из агентства Frontex в охране внешней границы ЕС.

В соседней Литве в последнее время значительно возросло число случаев проникновения нелегальных мигрантов на территорию республики через границу с Белоруссией. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. В пятницу вечером на экстренно созванном заседании правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Белоруссии.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Латвии Кристине Петерсоне ранее на этой неделе сообщила, что в республике не наблюдается роста потока нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.