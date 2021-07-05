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Кандидатуру лидера социал-демократов Швеции предложили на пост премьера

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Спикер Риксдага (однопалатного парламента) Андреас Норлен выдвинет лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции и исполняющего обязанности премьер-министра Стефана Лёвена кандидатом на пост главы кабинета. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы высшего законодательного органа королевства.

"Сегодня, в понедельник, 5 июля, председатель [парламента] Андреас Норлен появится на пресс-конференции вместе со Стефаном Лёвеном, который предложен в качестве кандидата на должность премьер-министра", - отмечается в тексте.

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