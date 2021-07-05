Партия "Русский союз Латвии" осудила решение об аннулировании лицензии радиостанции "Пик"

РИГА, 5 июля. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) в понедельник осудила решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировать лицензию на вещание местной русскоязычной радиостанции "Пик". Ликвидация этой радиостанции стала "еще одним гвоздем в гроб" русскоязычных электронных СМИ республики, считает эта политическая сила.

"РСЛ осуждает это решение, поскольку оно ведет к дальнейшему сужению русскоязычного информационного пространства и укладывается в последовательную стратегию властей по лишению русского населения Латвии доступа к информации на родном языке. После принуждения Первого балтийского канала к отказу от новостной службы и ликвидации телевещания государственного канала ЛТВ-7 уход из эфира радио "Пик" - это третья серьезная потеря для русских Латвии СМИ на родном языке", - указывает партия на своей странице в Facebook.

"И, как и в двух предыдущих случаях, речь идет о потере доступа к содержанию, которое создавалось в Латвии на русском языке. Если учесть и иностранные русские телеканалы, под разными предлогами изгнанные из латвийских кабельных сетей, то за последних два года русскоязычное информационное пространство электронных СМИ уменьшилось более чем вдвое", - добавляет РСЛ.

Эта политическая сила считает ликвидацию радиостанции "Пик" "еще одним гвоздем в гроб русскоязычных электронных СМИ Латвии" и полагает, что претензии регулятора к радиостанции только на первый взгляд кажутся обоснованными. "Чиновникам НСЭСМИ не нравились оценки, которые звучали в эфире радиостанции. По мнению чиновников, эти оценки в некоторых случаях выходили за рамки закона и морали, однако работники радиостанции не могли заранее знать, что скажут в прямом эфире гости студии. Единственная правильная реакция со стороны радиостанции - больше не приглашать в эфир гостей, которые нарушают закон или этические нормы, что и было сделано как реакция на критику со стороны НСЭСМИ", - подчеркивает РСЛ.

"И даже если бы все претензии со стороны государства были справедливыми, то отзыв лицензии на вещание в случае "Пик" все равно выглядит еще одним звеном в адресном преследовании русских СМИ на фоне того, что за последние годы не было закрыто ни одного латышского СМИ, хотя некоторые из них распространяют ложную информацию и используют язык ненависти. Одна страна - два разных стандарта", - отмечает РСЛ. Партия также подчеркивает, что готова оказать помощь радиостанции в оспаривании в суде отзыва лицензии на вещание.

Ликвидация радиостанции "Пик"

НСЭСМИ 1 июля сообщил, что аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Пик". Такое решение регулятор обосновал тем, что в течение года в работе радиостанции было выявлено три существенных нарушения закона об электронных СМИ. Решение НСЭСМИ вступило в силу 5 июля. Как заявил ранее ТАСС главный редактор радиостанции Янис Кузинс, это решение регулятора нарушает статью 100 Конституции Латвии, согласно которой цензура запрещена, и будет обжаловано в административном районном суде.

Радиостанция "Пик" транслировалась в Риге и ее окрестностях. Радиостанция начала свою работу 7 ноября 1997 года и являлась одной из старейших частных радиостанций, вещающих на русском языке.