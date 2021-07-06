В украинской оппозиции сообщили о задержании своего сторонника в Харькове

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил о задержании в Харькове Олега Ширяева, одного из лидеров антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", которое входит в состав ОПЗЖ.

По словам депутата, действия сотрудников правоохранительных органов имеют признаки политической расправы. "Сегодня в городе Харькове был задержан один из лидеров нашего антифашистского движения Олег Ширяев, задержан сотрудниками национальной полиции, и уже завтра ему постараются предъявить обвинения в попытке убийства члена неофашистской организации Артема Мошенского, - заявил Кива на видео, которое разместил во вторник в своем Telegram-канале. - Сегодня идет системное давление и дискредитация нашего движения в целом, оппозиции и нашей организации. Они пытаются всеми способами сломить нас, обвиняя в совершении тяжких преступлений".

По словам политика, в момент преступления Ширяев находился в Киеве, чему есть множество свидетельств. Кроме того, Кива связал покушение на Мошенского с криминальными разборками среди радикалов батальона "Азов". В полиции Харькова задержание пока не комментируют.

Покушение на связанного с радикальной националистической организацией "Национальный корпус" Артема Мошенского произошло 30 июня. В него выстрелил неизвестный, в результате Мошенский попал в больницу.