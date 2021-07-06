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Послу Турции в Киргизии вручили ноту в связи с похищением киргизского гражданина

БИШКЕК, 6 июля. /ТАСС/. МИД Киргизии вручил ноту послу Турции в республике Садыку Догану в связи с похищением турецкими властями киргизского гражданина Орхана Инанды. Об этом во вторник сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

"Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Кыргызской Республики Инанды", - говорится в сообщении. По данным МИД, Бишкек указал на недопустимость подобных действий, которые "грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах".

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