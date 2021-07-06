В ООН обеспокоены приговором Бабарико в Белоруссии

ООН, 6 июля. /ТАСС/. ООН обеспокоена вынесением приговора в Белоруссии бывшему претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели эти сообщения, они вызывают беспокойство. Мы вновь призываем к открытому диалогу всех политических сил в Белоруссии", - сказал он в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Ранее Верховный суд Белоруссии назначил бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанка", экс-претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.