В Пентагоне заявили, что Россия не препятствует проведению учений Sea Breeze в Черном море

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Действия России на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze 2021. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

"Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze 2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России", - сказал он.

Кирби отвечал на вопрос о том, помешали ли маневрам НАТО проводившиеся одновременно российские военные учения по отражению ракетной атаки условного противника. В ответ на просьбу уточнить, координировали ли российские военные свои действия с силами НАТО, Кирби сообщил: "О степени координации надо спрашивать наших коллег в Москве".

Ранее военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели маневры, в ходе которых отработали отражение массированного ракетного удара условного противника. В соответствии с замыслом учений использовались зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", которые выполнили электронные пуски ракет.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. К учениям привлечены в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, в них задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.