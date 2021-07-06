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США не сообщили властям Афганистана время вывода войск с базы Баграм

Решение приняли из соображений безопасности, отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Американская сторона по соображениям безопасности не раскрыла властям Афганистана точное время вывода своих сил с базы Баграм. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом. "В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм", - добавил Кирби. "Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было приято в интересах безопасности наших сил", - пояснил представитель военного ведомства США.

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