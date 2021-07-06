США не сообщили властям Афганистана время вывода войск с базы Баграм

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Американская сторона по соображениям безопасности не раскрыла властям Афганистана точное время вывода своих сил с базы Баграм. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом. "В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм", - добавил Кирби. "Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было приято в интересах безопасности наших сил", - пояснил представитель военного ведомства США.