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Протесты сторонников Трампа в США

Байден призвал демократов и республиканцев вместе преодолеть последствия штурма Конгресса

По словам президента США, эти события были беспорядком, а не проявлением инакомыслия

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что демократам и республиканцам необходимо совместно работать над восстановлением уважения к верховенству закона после штурма Капитолия 6 января. Пресс-служба Белого дома распространила во вторник заявление президента в связи с тем, что со дня беспорядков вокруг Конгресса прошло полгода.

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По мнению Байдена, эти события были не проявлением инакомыслия, а беспорядком. "Это стало кризисом существования, проверкой того, сможет ли наша демократия выжить, [стало] печальным напоминаем того, что ничто в нашей демократии нельзя гарантировать", - отмечается в тексте.

Глава Белого дома призвал продолжать работу по защите и отстаиванию демократии. "Это требует от людей доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи, экстремизму, которые привели к этому нападению, а также определения того, что произошло, - считает Байден. - <...> Это требует от нас - демократов, республиканцев и независимых - совместной работы ради общего блага для восстановления порядочности, уважения к верховенству закона. Это побуждает наше правительство - законодательную и исполнительную ветвь - предпринять срочные шаги для защиты нашего фундаментального права голоса".

Теги
СШАБайден, ДжоТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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