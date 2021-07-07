Байден призвал демократов и республиканцев вместе преодолеть последствия штурма Конгресса

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что демократам и республиканцам необходимо совместно работать над восстановлением уважения к верховенству закона после штурма Капитолия 6 января. Пресс-служба Белого дома распространила во вторник заявление президента в связи с тем, что со дня беспорядков вокруг Конгресса прошло полгода.

По мнению Байдена, эти события были не проявлением инакомыслия, а беспорядком. "Это стало кризисом существования, проверкой того, сможет ли наша демократия выжить, [стало] печальным напоминаем того, что ничто в нашей демократии нельзя гарантировать", - отмечается в тексте.

Глава Белого дома призвал продолжать работу по защите и отстаиванию демократии. "Это требует от людей доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи, экстремизму, которые привели к этому нападению, а также определения того, что произошло, - считает Байден. - <...> Это требует от нас - демократов, республиканцев и независимых - совместной работы ради общего блага для восстановления порядочности, уважения к верховенству закона. Это побуждает наше правительство - законодательную и исполнительную ветвь - предпринять срочные шаги для защиты нашего фундаментального права голоса".